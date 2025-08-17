Такие гарантии Киеву при этом может предоставить "коалиция желающих", отметил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Любые гарантии безопасности для Украины по мирному урегулированию не будут предусматривать участие в них блока НАТО. Об этом заявил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

"Определенно, что у НАТО есть архитектура безопасности в Европе, и это крайне важно для наших европейских союзников вместе с Канадой, однако в то же время ясно, что любые гарантии безопасности будут вне НАТО, даже если в них примут участие Соединенные Штаты", - сказал он.

Вместе с тем постпред указал, что гарантии безопасности Украине может предоставить "коалиция желающих", которая, вероятно, будет придерживаться принципа, аналогичного статье 5 НАТО. "Сегодня [спецпредставитель президента США] Стивен Уиткофф упомянул о гарантиях безопасности наподобие пятой статьи НАТО, предусматривающей, что атака на одного из членов рассматривается как нападение на всех. Я бы предположил, что в случае с размещением войск "коалиция желающих", которая включает в себя такие страны как Франция, Германия, Великобритания и, возможно, США стали бы частью этого. Украина бы стала, очевидно, частью "коалиции желающих" со своими войсками на Украине. Мне кажется, что это могло работать так, но, безусловно, это одна из крайне важных вещей, которые завтра будут рассматриваться на встрече в Белом доме", - сказал Уитэкер.

Ранее "коалиция желающих" подтвердила готовность направить многонациональные "силы сдерживания" на Украину по завершении боевых действий. Члены группы стран, которые намерены помогать Киеву, также "высоко оценили обязательство президента [США Дональда] Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в которых "коалиция желающих" будет играть жизненно важную роль через многонациональные силы для Украины в рамках других мер".