Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сделали заявления по итогам прошедшей на Аляске встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
ТАСС собрал основные тезисы.
Что сказал Рубио
- США хотят не прекращения огня, а полного урегулирования конфликта на Украине.
- Соединенные Штаты не находятся в шаге от достижения соглашения по Украине, до него еще далеко.
- Новые санкции США означали бы, что возможности урегулировать кризис на Украине нет.
- США не будут принимать или отклонять требования РФ, это должна сделать Украина.
- Путин занимает ключевое место на мировой арене, с ним нужно иметь дело.
- США считают, что РФ и Украине будет необходимо обсудить обмен территориями.
- Никто не хочет повторения конфликта на Украине, поэтому нужно обсудить гарантии безопасности.
- Встреча президента США с Владимиром Зеленским будет сконцентрирована на гарантиях безопасности.
- Европейские лидеры едут в США не для того, чтобы защитить Зеленского от унижения.
- США не считают, что какая-либо из сторон конфликта на Украине близка к капитуляции.
- Возможность нового соглашения по ядерным вооружениям между РФ и США не обсуждалась.
Что сказал Уиткофф
- Вашингтон намерен обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной на встрече с Зеленским в понедельник.
- Уиткофф выразил надежду на то, что Вашингтону удастся организовать трехстороннюю встречу России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта. Вместе с тем он не ответил прямо на вопрос о том, дал ли уже Путин согласие на такую встречу.
- Трамп и Путин согласовали гарантии безопасности Украины и Европы.
- Вопрос обмена территориями не поднимался на встрече.
- США не рассматривают возможность привлечения Организации Североатлантического договора к защите Украины.
- Европа признала, что встреча президентов России и США позволила добиться существенного прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.
- Необходимости в прекращении огня на Украине фактически теперь нет, поскольку уже обсуждается договоренность о мире.
- Россия и США добились "эпического" успеха, результаты встречи превзошли все ожидания.
- На саммите поднималась в том числе тема гарантий безопасности для Украины, обсуждался вопрос возможности ее вступления в ЕС.