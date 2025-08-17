Главное из заявлений Рубио и Уиткоффа

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сделали заявления по итогам прошедшей на Аляске встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

ТАСС собрал основные тезисы.

Что сказал Рубио

США хотят не прекращения огня, а полного урегулирования конфликта на Украине.

Соединенные Штаты не находятся в шаге от достижения соглашения по Украине, до него еще далеко.

Новые санкции США означали бы, что возможности урегулировать кризис на Украине нет.

США не будут принимать или отклонять требования РФ, это должна сделать Украина.

Путин занимает ключевое место на мировой арене, с ним нужно иметь дело.

США считают, что РФ и Украине будет необходимо обсудить обмен территориями.

Никто не хочет повторения конфликта на Украине, поэтому нужно обсудить гарантии безопасности.

Встреча президента США с Владимиром Зеленским будет сконцентрирована на гарантиях безопасности.

Европейские лидеры едут в США не для того, чтобы защитить Зеленского от унижения.

США не считают, что какая-либо из сторон конфликта на Украине близка к капитуляции.

Возможность нового соглашения по ядерным вооружениям между РФ и США не обсуждалась.

Что сказал Уиткофф