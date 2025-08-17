США смогут предложить защиту, подобную зафиксированной в статье пять договора альянса, объяснил спецпосланник американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. США не рассматривают возможность привлечения Организации Североатлантического договора (НАТО) к защите Украины. Это подтвердил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Выступая в прямом эфире телекомпании CNN, он заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп фактически согласовали на встрече в Анкоридже гарантии безопасности для Украины и Европы. Уиткофф отрицательно ответил на вопрос о том, означает ли это, что для защиты Украины, по условиям такой договоренности, будет задействована НАТО.

"Я этого не говорил", - подчеркнул американский спецпредставитель.

"Мы достигли договоренности о том, что США и европейские страны смогут, по сути, предложить текст, подобный статье пять [Североатлантического договора НАТО], чтобы охватить гарантию безопасности", - пояснил Уиткофф. Он повторил, что "США смогут предложить защиту, подобную зафиксированной в статье 5".

"А это одна из подлинных причин, по которой Украина хочет попасть в НАТО", - отметил спецпосланник.

"Нам, так сказать, удалось обойти это и достичь договоренности о том, что США смогут предложить [Украине] защиту, схожую с зафиксированной в статье пять. Мы впервые услышали, что Россия с этим согласна", - заявил Уиткофф. Как он напомнил в связи с этим, "Путин говорил, что красный флаг - это присоединение к НАТО".

Статья пять подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора НАТО закрепляет принцип коллективной обороны альянса.