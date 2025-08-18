По словам президента США, российский лидер предпочел бы провести саммит в другом месте

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что выбор Аляски в качестве места для встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным был предметом спора.

"Лживые медиа уже три дня твердят, что я потерпел "крупное поражение", позволив президенту России Владимиру Путину провести важную встречу на высшем уровне в Соединенных Штатах. На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу где угодно, только не в США, и лживые СМИ об этом знают. Это был один из главных пунктов спора", - написал он в Truth Social.

По словам Трампа, если бы саммит состоялся в другом месте, то "контролируемые демократами СМИ сказали бы, какая это ужасная вещь". "Эти люди просто ненормальные", - добавил он.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.