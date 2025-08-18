Эксперт: саммит на Аляске продемонстрировал, что Европа вышла из игры на Украине

Будущее Украины зависит от двух сверхдержав, сообщил тунисский военный эксперт по международным отношениям Абдель Хамид Махфузи

ТУНИС, 18 августа. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировала, что будущее Украины зависит от двух сверхдержав, а Европа вышла из игры. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС тунисский военный эксперт по международным отношениям Абдель Хамид Махфузи.

"Теплый прием, оказанный Трампом Путину, напоминает об унизительном приеме, который он оказал Владимиру Зеленскому в Белом доме в недавнем прошлом, и это сильный и суровый сигнал последнему и его западным сторонникам", - считает эксперт. "Отсутствие или игнорирование основных участников конфликта (Зеленского и Европы - прим. ТАСС) со стороны Трампа не было случайным. Скорее, это подтверждение того, что существуют две сверхдержавы, а не три, и что Европа вышла из игры, а ее роль на Украине завершилась", - убежден Махфузи.

"Похоже, стороны пришли к согласию, что будущее Украины, по сути, зависит от двух сверхдержав, а убеждение или умиротворение Зеленского и его западных сторонников - всего лишь деталь", - считает эксперт. Кроме того, по его мнению, между РФ и США есть согласие по вопросу "30-дневного прекращения огня на Украине, включая прекращение ударов по украинским электростанциям и инфраструктуре как первый этап на пути к достижению всеобъемлющего соглашения", тому, что "Украина уступит России 20% своей территории", "признанию Крыма российской территорией", "обязательству не допустить вступления Украины в НАТО и не допустить присутствия НАТО на украинской территории". "Европа останется главным проигравшим из-за потерь в $1,3 трлн в этой войне и может оказаться вынужденной снова импортировать российский газ и снять санкции с Москвы", - считает Махфузи.

По мнению эксперта, саммит стал важным шагом для России, "прорвавшим ее блокаду и изоляцию". "Это большой шаг, за которым последуют смелые инициативы других стран, направленные на существенное изменение в соответствии с сегодняшней реальностью", - убежден Махфузи. "Похоже, что отсутствие итогового заявления по завершении саммита и проведение только лишь пресс-конференции - это убедительный признак того, что он не провалился и что двери открыты для дальнейших консультаций и встреч", - считает он.

Эксперт также подчеркнул, что "отношение к России в соответствии с ее статусом великой державы на международной арене" является "победой президента Путина". "Эта встреча представляет собой отправную точку для возвращения к нормальной жизни, прекращения эскалации и ослабления или, в худшем случае, заморозки санкций", - подытожил Махфузи. Он назвал результаты этого саммита "возвращением мудрости, которая заключается в том, что реализм является основой глобального мира, а стремление к эскалации принесет лишь разрушения и трагедию, как показывает история".

О прошедшем саммите

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.