Ли Чжэ Мён заявил о необходимости делать шаги по снижению напряженности

СЕУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров распорядился соблюдать договоренности с КНДР там, "где это возможно". Слова южнокорейского лидера приводит его администрация.

"Настоящая безопасность основана на защите мира. Мы должны иметь мужество постепенно делать шаги по снижению напряженности, сохраняя высокую обороноспособность", - сказал Ли Чжэ Мён. "Прошу профильные органы подготовиться к поэтапному выполнению существующих межкорейских соглашений, начиная с тех частей, где это возможно", - заявил президент Республики Корея.

"Если результаты малых действенных шагов будут накапливаться, как галька, взаимное доверие будет восстановлено. Дорога к миру станет шире, будет заложен фундамент для взаимного роста Юга и Севера", - считает президент. Он добавил, что поддержание межкорейских отношений создает пространство для дипломатии "в условиях стремительно меняющейся" внешнеполитической обстановки.

Ли Чжэ Мён обратил внимание на популярность анимационного фильма KPop Demon Hunters и заявил, что подобные продукты стимулируют рост интереса к стране и ее истории. Он попросил профильные ведомства разработать стратегию по дальнейшему продвижению и поддержке южнокорейской популярной культуры.

В своей речи по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова Ли Чжэ Мён отметил, что его администрация готова с уважением относиться к существующему в КНДР социально-политическому строю.