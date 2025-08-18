Лидеры первого тура выборов президента Боливии пообещали новую модель развития

Оба кандидата предлагают вносить изменения в экономическую модель страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Оппозиционные политики Родриго Пас Перейра и Хорхе Кирога, вышедшие во второй тур выборов президента Боливии, пообещали изменить модель развития страны.

"Нам нужен парламент, который гарантирует стабильность и создаст условия для управления страной. Но главное, чтобы он помог нам изменить эту экономическую модель, которая работает для государства, а не для боливийцев", - сказал Пас, представляющий центристскую Христианско-демократическую партию, журналистам после оглашения результатов голосования.

Кирога, выдвигающийся от правой коалиции "Свобода и демократия", в свою очередь заявил о необходимости "стабилизировать экономику, чтобы остановить кризис". "Перед нами стоит задача превратить страну с этатистским централизмом в страну со свободой, с индивидуальными правами собственности для каждого человека, с инвестициями, со свободной торговлей, с эффективными и широкими автономиями", - сказал он, выступая перед сторонниками.

Как сообщил ранее Высший избирательный суд Боливии, за Паса, который сейчас является сенатором, проголосовали 31,7% избирателей, за Кирогу, который уже был президентом Боливии в 2001-2002 гг., - 27,2%. Кандидат от правящей партии "Движение к социализму" Карлос Эдуардо дель Кастильо набрал 3,1%.

Сын экс-президента Хайме Паса Саморы (1989-1993 гг.) выступает за децентрализацию страны, внедрение программы доступных кредитов, а также снижение налогов и пошлин. Политик считает необходимым более сильную интеграцию страны с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"), а также более активное развитие отношений с другими странами, прежде всего Бразилией и США.

Кирога намерен провести жесткую корректировку госрасходов для сокращения дефицита бюджета и приватизацию госкомпаний. Он выступал против сохранения отношений с Кубой, Венесуэлой и Ираном и допускал возможность пересмотра участия в БРИКС в качестве страны - партнера, хотя в то же время выступал за развитие отношений с Китаем и Индией. Кирога также заявлял о желании выйти из "Меркосур", который называл "тюрьмой из пошлин".

Второй тур выборов пройдет в Боливии 19 октября.