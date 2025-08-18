Россия рассчитывает на конструктивные отношения с новыми властями Боливии

Посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Верченко подчеркнул успех в реализации двусторонних проектов за последние годы

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что новые власти Боливии вне зависимости от итогов второго тура выборов президента будут придерживаться конструктивной позиции в отношениях между странами. Об этом заявил ТАСС посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Верченко.

"Вне зависимости от того, кто одержит победу во втором туре, рассчитываем на конструктивную позицию новой администрации с точки зрения развития российско-боливийских отношений с учетом достигнутого в последние годы прогресса в реализации двусторонних проектов", - сказал он.

Верченко отметил, что итоги первого тура выборов, прошедшего в воскресенье, положили конец 20-летней эпохе левого движения в Боливии, но призвал дождаться итогов второго тура, который пройдет 19 октября. В него вышли оппозиционные политики - сенатор Родриго Пас из центристской Христианско-демократической партии и экс-президент Боливии Хорхе Кирога, баллотировавшийся от правой коалиции "Свобода и демократия".

"Что касается будущего наших отношений, то тот же Родриго Пас в своих предвыборных выступлениях проводил линию на усиление роли Боливии в "Меркосур" (Южноамериканском общем рынке), развитие межрегиональных связей и поиск достойного для страны места среди ведущих игроков на континенте, которыми, по его мнению, являются Китай, Бразилия и США. Он также высказывался за расширение международного сотрудничества за пределами общего рынка южного конуса, что оставляет нам - России - хорошие шансы на продолжение и развитие двусторонней повестки, в том числе по атомным и литиевым проектам, а также в формате БРИКС", - отметил Верченко.

О кандидатах

Как сообщил ранее Высший избирательный суд Боливии, за Паса проголосовали 31,7% избирателей, за Кирогу - 27,2%. Кандидат от правящей партии "Движение к социализму" Карлос Эдуардо дель Кастильо набрал 3,1%.

Сын экс-президента Хайме Паса Саморы (1989-1993 гг.) выступает за децентрализацию страны, внедрение программы доступных кредитов, а также снижение налогов и пошлин. Политик считает необходимым более сильную интеграцию страны с "Меркосур", а также более активное развитие отношений с другими странами, прежде всего Бразилией и США.

Кирога намерен провести жесткую корректировку госрасходов для сокращения дефицита бюджета и приватизацию госкомпаний. Он выступал против сохранения отношений с Кубой, Венесуэлой и Ираном и допускал возможность пересмотра участия в БРИКС в качестве страны-партнера, хотя в то же время выступал за развитие отношений с Китаем и Индией. Кирога также заявлял о желании выйти из "Меркосур", который называл "тюрьмой из пошлин".