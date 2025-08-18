Максим Рындовский покинул Украину после того, как в 2022 стал целью силовиков, преследовавших его из-за призывов прекратить конфликт против РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский готов выступать под российским флагом, если получит гражданство. Об этом ТАСС рассказал сам спортсмен.

"Да, готов [выступать]. Здесь я чувствую себя как дома. Если у меня будет паспорт России, конечно, да. Я не чувствую, что я в гостях. Вот это важный момент. Я вернулся, я пробыл на протяжении трех лет в Европе, в Бразилии, в Арабских Эмиратах, попутешествовал много где. Я нигде не чувствовал себя так, как я чувствую здесь. Это наше славянское пространство, наша культура, вера. У меня есть возможность ходить каждое воскресенье в храм, на литургию, молиться за русских украинцев. Поэтому, конечно, я чувствую себя как дома", - поделился Рындовский.

Спортсмен также рассказал, что в 2022 году в его квартиру в Киеве ворвались сотрудники правоохранительных органов Украины вместе с членами националистических формирований, обвинили его в сепаратизме и связях с Россией, избили, а позже подвергли пытками и унижением. По словам Максима, за всеми событиями стояла Служба безопасности Украины.

Рындовский покинул Украину после того, как в 2022 стал целью украинских силовиков, преследовавших его из-за призывов прекратить конфликт против России.