Издание отмечает снижение глобальных опасений относительно прямой конфронтации между двумя ядерными державами

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске "перезагрузила" диалог между двумя странами на высшем уровне и заложила основу дальнейших переговоров по Украине. Такое мнение приводится в редакционной статье китайской газеты Global Times.

"Значение этого дипломатического усилия (двухсторонней встречи лидеров РФ и США - прим. ТАСС) заключается в его перезагрузке механизма диалога Соединенных Штатов и России на высоком уровне, что закладывает основу для последующих переговоров", - говорится в публикации.

Автор также отмечает, что минувший саммит "отражает общую готовность сотрудничать в урегулировании нынешнего регионального кризиса" и "снижает глобальные опасения, связанные с эскалацией конфликта и его трансформацией в прямую конфронтацию между двумя ядерными державами".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.