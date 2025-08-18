В дополнение к 800 уже задействованным в столице солдатам могут присоединиться еще 750 человек, отмечает издание

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Развернутые в Вашингтоне по инициативе президента США Дональда Трампа подразделения Национальной гвардии могут в ближайшие дни получить огнестрельное оружие в качестве меры по усилению безопасности федеральных учреждений и предотвращения совершения преступлений. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщила газета The Washington Post (WP).

Находящиеся сейчас в столице США солдаты Нацгвардии, согласно первоначальным инструкциям, не вооружены, им выданы только бронежилеты. По данным издания, теперь администрация прорабатывает вопрос выдачи подразделениям огнестрельного оружия. Гвардейцы должны будут усилить охрану федеральных правительственных учреждений и других объектов в центре Вашингтона, обеспечить дополнительную безопасность полицейских при проведении ими арестов, а также снизить риски совершения преступлений благодаря своему присутствию в городе.

В дополнение к 800 уже задействованным в Вашингтоне солдатам Нацгвардии могут присоединиться еще 750 человек. В минувшие выходные дни губернаторы-республиканцы штатов Огайо, Южная Каролина и Западная Вирджиния объявили о планах направить в столицу дополнительно 150, 200 и 400 солдат Нацгвардии соответственно. Расходы на размещение солдат из трех штатов в столичном округе Колумбия будет нести федеральный бюджет.

За неделю, прошедшую после объявления президентом Трампом о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице было арестовано порядка 300 человек. Только в субботу, 16 августа, были задержаны 68 человек, изъяты 15 единиц незаконного огнестрельного оружия. При этом все аресты проводились силами полиции, Нацгвардия не участвовала в задержаниях.

Новости о почти двукратном увеличении контингента Нацгвардии в Вашингтоне вызвали на выходных серию акций протеста в столице. Как отмечала полиция столичного округа, митинги проходили мирно, задержаний на них не проводилось.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Он отметил, что полиция города будет переведена под прямое федеральное управление. Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены Вооруженные силы. При этом статистика ФБР и полиции столичного округа Колумбия говорит о стабильном снижении числа насильственных преступлений в столице с 2023 года и возвращении этого показателя к уровню до пандемии COVID-19. Решение Трампа вызвало волну критики со стороны сторонников Демократической партии США, которые считают развертывание подразделений Нацгвардии неоправданным.