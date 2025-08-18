The Globe and Mail: лидеры ЕС попробуют переубедить Трампа по вопросу Украины

По словам корреспондента газеты Эдриана Морроу, президент США будет оказывать на Владимира Зеленского давление с тем, чтобы тот согласился на предложенные Россией условия окончания конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры и Владимир Зеленский вновь попытаются повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Такое мнение высказал корреспондент газеты The Globe and Mail Эдриан Морроу в преддверии намеченной на понедельник встречи в столице США.

По его словам, Трамп будет оказывать на Зеленского давление с тем, чтобы тот согласился на предложенные Москвой условия окончания конфликта. Однако, продолжил Морроу, при помощи европейских лидеров последний рассчитывает переубедить президента США, так как позиция Трампа по конфликту "часто меняется".

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.

Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом в понедельник в Вашингтоне "детали по вопросу завершения конфликта". Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.