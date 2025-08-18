Профессор Инсбрукского университета отметил, что по итогам встречи российского и американского лидеров политические цели европейцев в случае реального переговорного урегулирования практически не будут учитываться

ВЕНА, 18 августа. /ТАСС/. Прошедший на Аляске российско-американский саммит стал пощечиной для европейских стран, не желавших вступать в прагматичные переговоры с российской стороной по украинскому вопросу. Такое мнение выразил профессор Инсбрукского университета политолог Герхард Манготт в комментарии австрийской газете Kronen Zeitung.

"Европейцы вообще не хотели переговоров с Путиным - Трамп пошел на это. Это была пощечина (странам ЕС - прим. ТАСС)", - отметил эксперт. Он добавил, что договоренности, вероятно достигнутые на Аляске, могут означать "провал и конец" стратегии ЕС в отношении украинского кризиса, которая "не характеризовалась прагматизмом". В результате встречи российского и американского лидеров политические цели европейцев в случае реального переговорного урегулирования практически не будут учитываться, заключил политолог.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.