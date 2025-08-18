NBC: на встрече в Вашингтоне намерены обсуждать гарантии безопасности для Киева

Украина в свою очередь рассчитывает использовать встречу для обсуждения возможных гарантий безопасности по типу статьи 5 Устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной обороны альянса

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Встреча в Вашингтоне в понедельник будет посвящена, в частности, обсуждению того, каким образом могут выглядеть гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на европейского чиновника.

Европа, по его словам, вероятно, захочет участвовать в любых будущих переговорах о мирном урегулировании. Согласно информации NBC News, Киев в свою очередь рассчитывает использовать встречу для обсуждения возможных гарантий безопасности для Украины по типу статьи 5 Устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной обороны альянса.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

Сегодня Трамп примет в Вашингтоне Владимира Зеленского. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.