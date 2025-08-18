Эксперт бен Сагер: быстрая сделка по урегулированию на Украине маловероятна

Позиция российской стороны на переговорах в Анкоридже указывает на стремление Кремля закрепить свои территориальные достижения и готовность пойти на ограниченный компромисс, отметил Абдель Азиз бен Сагер

ДОХА, 18 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске способствовала продвижению дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Украине, однако с учетом позиций сторон быстрое заключение соглашения затруднительно. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил основатель и председатель саудовского Центра изучения Персидского залива (Gulf Research Center) Абдель Азиз бен Сагер.

"Хотя саммит не привел к прорыву или окончательному соглашению, он продемонстрировал готовность Москвы и Вашингтона снова сесть за стол переговоров. Этот шаг представляет собой значительный сдвиг после трехлетнего разрыва. Российская сторона сосредоточилась на закреплении своих военных успехов, требуя от Киева территориальных уступок и отказа от вступления в НАТО. Украина же продолжает настаивать на собственных условиях, что делает любое быстрое урегулирование крайне затруднительным. В то же время саммит позволил запустить открытый, пусть и медленный, переговорный процесс и заложил основу для более широких консультаций с участием Европы и союзников Киева", - считает ученый, специализирующийся на проблемах международных отношений.

По его мнению, позиция российской стороны на переговорах в Анкоридже "указывает на стремление Кремля закрепить свои территориальные достижения и его готовность пойти на ограниченный компромисс". В то же время Трамп, который отказался от идеи немедленного прекращения огня в пользу всеобъемлющего соглашения с гарантиями для Киева "стремится одновременно подчеркнуть ведущую роль США на мировой арене и открыть пространство для дальнейших консультаций с европейскими союзниками", добавил Сагер. "Саммит, безусловно, не завершил конфликт, но предоставил международным акторам возможность перевести дыхание и пересмотреть доступные варианты", - отметил он.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Ожидается, что в понедельник Трамп примет Зеленского в Белом доме. По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с Путиным. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.