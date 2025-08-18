Основатель и председатель саудовского Центра изучения Персидского залива считает, что переговоры российского и американского лидеров в Анкоридже "позволили открыть каналы связи на высшем уровне между РФ и США"

ДОХА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске смог вернуть Россию в центр мировой арены и сорвать попытки западных стран дипломатически изолировать Москву, заявил в беседе с ТАСС основатель и председатель саудовского Центра изучения Персидского залива (Gulf Research Center) Абдель Азиз бен Сагер.

"Несмотря на большой резонанс в СМИ, встреча носила скорее символический, чем практический характер. Она не привела к конкретному соглашению о прекращении войны, но заложила основы для нового переговорного процесса. Очевидно, что Путин вышел с саммита с заметным политическим выигрышем, он смог разорвать дипломатическую изоляцию, которую долгие годы навязывал Запад, и вернуть Россию в центр международной арены как игрока, которого невозможно игнорировать", - отметил саудовский ученый.

Сагер считает, что переговоры Путина и Трампа в Анкоридже "позволили открыть каналы связи на высшем уровне между Россией и США", но в то же время "выявили глубокие расхождения как между позициями России и Украины, так и между американским видением и европейскими подходами" относительно урегулирования украинского кризиса. "Саммит также поднял более широкий вопрос о том, насколько система международных отношений способна регулировать или хотя бы сдерживать затяжные войны, которые со временем становятся экзистенциальным бременем во всех отношениях, от мировой экономики и энергетических рынков до устойчивости самой системы", - добавил он.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Ожидается, что в понедельник Трамп примет Зеленского в Белом доме. По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с Путиным. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.