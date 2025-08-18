Йоханн Вадефуль также утверждал, что Киеву необходимы гарантии безопасности и Германия должна будет взять на себя "важную роль" в обеспечении мира

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против дислокации военнослужащих ФРГ на Украине.

Вадефуль утверждал, что Украине необходимы гарантии безопасности и Германия должна будет взять на себя "важную роль" в обеспечении мира. Однако он выступил против размещения военных ФРГ на Украине. "Мы сосредоточили внимание на территории НАТО так, как другие этого не делали", - сказал глава МИД ФРГ в интервью порталу Table.Media. При этом он напомнил, что Бундесвер (ВС ФРГ) на постоянной основе разместил бригаду в Литве.

"Совмещать это с размещением войск на Украине, вероятно, было бы для нас слишком серьезной нагрузкой", - констатировал Вадефуль. В то же время он подчеркнул, что подробно этот вопрос должен будет рассмотреть министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Это не значит, что мы не можем оказывать Украине военную и техническую поддержку другими способами", - утверждал он.

Глава МИД ФРГ выразил "сдержанный оптимизм" в отношении возможных переговоров по Украине. "Сам факт того, что эти переговоры проходили на таком уровне, означает, что всем заинтересованным сторонам также нелегко отступить и вообще ничего не сделать", - сказал Вадефуль о саммите РФ и США в Анкоридже.

18 августа президент США Дональд Трамп проведет в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским. Вместе с ним в США отправится ряд европейских лидеров. Как передавал телеканал NBC News, встреча в Вашингтоне будет посвящена, среди прочего, обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.