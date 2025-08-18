В случае конфликта Германия немедленно стала бы стороной в войне, подчеркнула лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт в преддверии встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом призвала канцлера Германии Фридриха Мерца окончательно исключить размещение военнослужащих ФРГ на Украине.

"Фридрих Мерц должен окончательно исключить возможность размещения солдат Бундесвера в рамках западных гарантий безопасности Украины. Размещение войск ФРГ запрещено исключительно по историческим причинам. В случае конфликта Германия немедленно стала бы стороной в войне, чего канцлер допустить не может", - заявила Вагенкнехт в X.

Кроме того, как подчеркнула политик, не следует предполагать, что Россия даст согласие на размещение сил НАТО на Украине. Мерц и другие европейcкие лидеры, по мнению лидера BSW, должны теперь в Вашингтоне предложить начать переговоры по реалистичному мирному плану, а также привлечь Владимира Зеленского к ответственности.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против дислокации военнослужащих ФРГ на Украине. Он пояснил, что "совмещать размещение бригады Бундесвера в Литве с дислокацией войск на Украине, вероятно, было бы для ФРГ слишком серьезной нагрузкой".

18 августа президент США Дональд Трамп проведет в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским. Вместе с ним в США отправится ряд европейских лидеров. Как передавал телеканал NBC News, встреча в Вашингтоне будет посвящена, среди прочего, обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.