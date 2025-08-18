Эксперт Кортес: Трамп остановит Зеленского, если он вновь откажется от диалога

Экс-советник американского лидера сообщил, что Владимира Зеленского будет ждать такой же прием, как и в феврале, если он решит повести себя, как "дерзкий клоун"

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Владимира Зеленского в Белом доме будет ждать такой же прием, как и в феврале, если он вновь откажется от конструктивного диалога и поведет себя, как "дерзкий клоун". Такое мнение выразил экс-советник американского лидера Стив Кортес.

"Пришло время мира. Если Зеленский хочет (снова) быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего", - написал Кортес в соцсети Х в преддверии визита Зеленского в Вашингтон. Публикацию экс-советник сопроводил фотографией с предыдущего визита Зеленского в Белый дом, в ходе которого президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли его критике, указав, что он ведет себя неблагодарно. На фото они жестами призывают Зеленского остановиться.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. Однако сделка была сорвана. В ходе беседы Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с Зеленским, проходившей в присутствии журналистов, между сторонами произошла словесная перепалка. В результате Трамп заявил о неготовности Зеленского к миру и проявлении неуважения к Соединенным Штатам. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, американский лидер принял решение об отмене подписания соглашения о полезных ископаемых. Зеленского попросили покинуть Белый дом.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.

Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом в понедельник в Вашингтоне "детали по вопросу завершения конфликта". Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.