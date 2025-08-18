Нью-Дели последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались состоявшиеся на Аляске переговоры российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

"Благодарю моего друга президента Путина за его телефонный звонок и за то, что он поделился своими впечатлениями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске. Индия последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении. Я с нетерпением жду продолжения нашего обмена мнениями в ближайшие дни", - написал Моди в Х.

Как ранее сообщал ТАСС источник в индийском правительстве, Индия рассчитывает, что США отложат или отменят введение вторичных санкций за закупки Нью-Дели нефти из РФ после встречи российского и американского лидеров на Аляске. Кроме того, по словам источника, Индия надеется, что итоги этой встречи положительно скажутся на торговых переговорах Нью-Дели и Вашингтона.

США 6 августа объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая эти пошлины, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%. Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными. После переговоров с Путиным Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.