Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее назвала главной целью европейцев сохранение трансатлантического единства

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Прибывшие в США лидеры ЕС проведут в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским перед тем, как отправиться в Белый дом к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Еврокомиссии.

"Председатель [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и главы государств и правительств ЕС проведут в Вашингтоне подготовительную встречу с Зеленским перед визитом к Трампу", - сообщили в ЕК.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что главной целью европейцев является сохранение трансатлантического единства и достижение "честного и справедливого" мира "через силу" с соблюдением принципа территориальной целостности Украины.

Белый дом сообщил, что сначала Трамп в течение часа будет вести переговоры с Зеленским, потом примет европейских лидеров.