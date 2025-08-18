CNN: Киев и Европа могут стать главным препятствием на пути к миру на Украине

По данным телеканала, возможное обсуждение территориального обмена между Россией и Украиной может стать "красной линией", которую Киев и его союзники не согласятся пересечь

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Киевские власти и европейские лидеры могут стать главным препятствием для успешного окончания переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет телеканал CNN.

В материале отмечается, что возможное обсуждение в Белом доме 18 августа территориального обмена между Россией и Украиной может стать "красной линией", которую Киев и его союзники не согласятся пересечь. Как пишет телеканал, эта позиция помешает добиться "быстрого соглашения, которое поддерживает [президент США Дональд] Трамп" и Украина и европейские лидеры "рискуют выставить себя реальным препятствием на пути к миру".

18 августа президент США Дональд Трамп проведет в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским. Вместе с ним в США отправится ряд европейских лидеров. Как передавал телеканал NBC News, встреча в Вашингтоне будет посвящена, среди прочего, обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.