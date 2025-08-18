В Грузии считают, что сообщение о предотвращении теракта соответствует интересам РФ

Подобные заявления всех стран необходимо рассматривать исходя из их интересов, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе

ТБИЛИСИ, 18 августа. /ТАСС/. Заявление ФСБ о предотвращении готовившегося спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту с помощью заехавшего через Грузию автомобиля следует рассматривать исходя из интересов России. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.

"Подобный и аналогичный случай был и раньше, другой вопрос, насколько это подтвердится или нет. У всех стран <...>, их спецслужб есть свои интересы. Подобные заявления всех стран мы должны рассматривать исходя из их интересов", - заявил на брифинге Мдинарадзе, комментируя сообщение ФСБ.

18 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о предотвращенной попытке украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой. Как сообщили в ЦОС, машина Chevrolet Volt пересекла грузинско-росссийскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии и на автовозе частного водителя-перевозчика ее должны были доставить в Краснодарский край, где планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную".