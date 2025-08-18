Информации о реакции профсоюза бортпроводников не поступало

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Канадский совет по трудовым отношениям, формально являющийся независимой инстанцией, признал забастовку бортпроводников компании Air Canada незаконной. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

По его данным, совет не только назвал стачку незаконной, но и вновь потребовал прекратить ее, на этот раз до полудня понедельника (19:00 мск). При этом бастующие должны вернуться на свои рабочие места. Информации о реакции профсоюза бортпроводников пока не поступало.

Ранее сообщалось, что начавшаяся 16 августа забастовка бортпроводников крупнейшего авиаперевозчика Канады компании Air Canada уже затронула порядка 500 тыс. пассажиров. Профсоюз требует увеличения зарплаты, а также оплаты часов, когда стюарды и стюардессы не находятся в воздухе, ожидая вылетов.

В день начала забастовки министр по делам рабочих мест и семей Патти Хайду поручила Канадскому совету по трудовым отношениям вмешаться в ситуацию и заставить профсоюз прекратить забастовку 17 августа с тем, чтобы стороны продолжили спор до заключения нового соглашения. Однако профсоюз отказался выполнять эти требования.