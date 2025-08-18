Владимир Зеленский пришел на встречу со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в черной футболке

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский явился на встречу со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом без костюма, в черной футболке. Об этом свидетельствуют кадры показанной телеканалом "Рада" встречи, которая прошла в отеле у Белого дома, где остановился Зеленский.

На встрече присутствовали также глава администрации Зеленского Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Лишь Умеров был в деловом костюме.

Ранее портал Axios сообщил, что Зеленский не будет надевать костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом, хотя в Белом доме считают это проявлением неуважения. Он будет в черном пиджаке, как на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

В феврале на встречу с Трампом в Белом доме Зеленский надел черный свитер и черные штаны, тогда американский лидер с иронией отметил, что тот "принарядился". Во время встречи один из журналистов спросил Зеленского, почему он не явился на встречу с президентом США в костюме, на что тот ответил, что после завершения конфликта будет носить костюм, который, "может быть, будет подороже", чем у задавшего вопрос. Позднее во время беседы в присутствии журналистов между Трампом и Зеленским возникла перепалка, в ходе которой американский лидер указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.