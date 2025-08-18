Премьер-министр Великобритании сделал акцент на важности обеспечения продолжительного мира с гарантиями безопасности

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов поддержать мирную сделку по Украине без прекращения огня как предварительного условия ее достижения. Такой вывод делает газета The Guardian, комментируя высказывания главы британского правительства, сделанные на борту самолета по пути в Вашингтон.

"Мы всегда говорили, что хотим прочный и справедливый мир для Украины", - сказал Стармер, добавив, что достижение такого мира, который основывался бы на "гарантиях безопасности, было бы значительным шагом вперед".

В ответ на уточняющий вопрос, означает ли это изменение позиции Лондона, премьер сделал акцент на важности обеспечения "продолжительного мира", не упомянув о прекращении огня.

16 августа в телефонном разговоре с лидерами Европы президент США Дональд Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается".

Трамп примет 18 августа в Вашингтоне Владимира Зеленского. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.