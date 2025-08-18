Лидеры двух стран затронули несколько вопросов двустороннего сотрудничества, сообщил МИД республики

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону развитие партнерства между двумя странами. Об этом сообщил индийский МИД.

"Лидеры двух стран затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества в целях дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией", - отметило ведомство.

Ранее о телефонном разговоре с российским президентом индийский премьер сообщил в Х. По его словам, они обсудили состоявшиеся на Аляске переговоры.

"Президент Путин поделился своей оценкой встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся на прошлой неделе на Аляске", - указал МИД. "Поблагодарив президента Путина, премьер-министр подчеркнул последовательную позицию Индии в отношении мирного урегулирования конфликта посредством дипломатии и диалога. Он подтвердил, что Индия поддерживает все усилия в этом направлении", - добавило ведомство.

"Лидеры двух стран договорились поддерживать тесные контакты", - указали в МИД Индии.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.