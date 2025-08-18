ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что твердо намерен положить кризису на Украине назло всем своим критикам.

"Это (конфликт на Украине - прим. ТАСС) никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они "глупые" люди, лишенные здравого смысла, интеллекта и понимания, которые только усложняют урегулирование этой катастрофы между Россией и Украиной", - написал он в социальной сети Truth Social.

"Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я разберусь с этим - я всегда это делаю", - добавил Трамп.