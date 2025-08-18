Европейские лидеры будут стремиться прояснить заявления президента США, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Лидеры европейских стран до сих пор не знают, на какие гарантии безопасности Украине со стороны США готов пойти американский президент Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post.

"Европейские лидеры будут стремиться прояснить заявления президента Дональда Трампа о предоставлении Украине гарантий безопасности в рамках любого соглашения о прекращении войны. Несколько чиновников, знакомых с ходом переговоров, заявили, что после телефонных переговоров [европейских лидеров] с Трампом конкретные детали по-прежнему остаются неясными", - указывает издание.

Ожидается, что в понедельник Трамп примет Зеленского в Белом доме. Вместе с ним на встречу прибудут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александер Стубб. О своих планах принять участие во встрече сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.