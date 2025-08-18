18 августа, 20:22,
обновлено 18 августа, 20:31

Трамп уверен в возможности трехсторонней встречи России, США и Украины

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson
По мнению американского президента, когда это произойдет, появится "шанс положить конец войне"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности проведения трехсторонней встречи с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я думаю, что, если сегодня все пойдет хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча. И я думаю, что, когда мы это сделаем, у нас будет шанс положить конец войне", - подчеркнул Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Трамп также намерен проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. 

