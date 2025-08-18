Трамп уверен в возможности трехсторонней встречи России, США и Украины

По мнению американского президента, когда это произойдет, появится "шанс положить конец войне"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности проведения трехсторонней встречи с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я думаю, что, если сегодня все пойдет хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча. И я думаю, что, когда мы это сделаем, у нас будет шанс положить конец войне", - подчеркнул Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Трамп также намерен проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.