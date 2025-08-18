По словам американского президента, российский лидер ожидает его звонка

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп намерен проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

"У меня только что бы непрямой контакт с президентом Путиным. И у нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч", - сказал Трамп журналистам на встрече с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, комментируя свое взаимодействие с Путиным. "Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу", - заявил американский лидер.

Он также сообщил, что, по его мнению, имеются хорошие шансы на проведение трехсторонней встречи с участием его самого, а также Путина и Зеленского.