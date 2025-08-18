Глава МИД ФРГ не отвергает возможность размещения немецких военных на Украине

Йоханн Вадефуль при этом заявил, что не может сказать, отправит ли Германия военных на украинскую территорию

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль уточнил свою позицию по вопросу размещения военнослужащих ФРГ на Украине и заявил, что никогда не говорил, что отклоняет это.

Ранее в интервью порталу Table.Media Вадефуль заявил, что "совмещать размещение бригады Бундесвера в Литве с дислокацией войск на Украине, вероятно, было бы для ФРГ слишком серьезной нагрузкой". Многие германские СМИ написали, что министр выступает против отправки военнослужащих ФРГ на Украину.

Однако после прибытия в Японию Вадефуль на пресс-конференции в Токио, как указывает журнал Der Spiegel, воспользовался возможностью прояснить свою позицию. "Я никогда не говорил, что отвергаю подобное. Я не говорил этого ни буквально, ни косвенно", - утверждал глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Вадефуль заявил, что не может сказать, отправит ли Германия военных на Украину, пишет журнал. "В данный момент это открытый вопрос, это действительно должно быть предметом переговоров", - заявил Вадефуль. Он сослался на Бундесвер (ВС ФРГ), который ранее заявлял, что сосредоточивает свои усилия на размещении бригады в Литве. Такую же позицию занимает и правительство Германии. "Если политически нам потребуется больше, Бундесверу придется ответить, сможет ли он это сделать", - заключил Вадефуль.

18 августа президент США Дональд Трамп проводит в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским, вместе с которым в США отправились несколько европейских лидеров. Как передавал телеканал NBC News, встреча в Вашингтоне будет посвящена, среди прочего, обсуждению возможных гарантий безопасности для Украины.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.