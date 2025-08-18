Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идеи президента США Дональда Трампа, чтобы остановить конфликт дипломатическим путем

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос журналистов о возможном обмене территориями с Россией для достижения мира.

"Мы должны остановить эту войну. <...> Нам нужна поддержка от американских и европейских партнеров, и мы сделаем все, что сможем. <...> Мы поддерживаем идеи США и персонально президента Трампа, чтобы остановить эту войну дипломатическим путем, и мы готовы к трехсторонним переговорам", - сказал он на встрече с президентом США Дональдом Трампом, отвечая на вопрос, готов ли он продолжать отправлять украинские части на смерть еще на протяжении пары лет или собирается согласиться на "перерисовку карт".

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущей линии фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы. Позднее агентство Reuters информировало, что Зеленский в телефонной беседе с Трампом по итогам его встречи с Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса России.