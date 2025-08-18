Трамп заявил, что саммит на Аляске укрепил его веру в достижение мира на Украине

Президент США заявил, что сложные вопросы находятся в зоне досягаемости

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американский саммит в Анкоридже (штат Аляска) укрепил его веру в возможность урегулирования конфликта на Украине.

"Саммит на Аляске укрепил мою уверенность в том, что сложные вопросы находятся в зоне досягаемости", - сказал он на встрече с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме.

Как указал Трамп, в ходе встречи в Анкоридже президент РФ Владимир Путин "согласился с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.