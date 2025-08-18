Трамп заявил о согласии Путина на гарантии безопасности для Украины

По словам президента США, саммит на Аляске укрепил его веру в достижение мира на Украине

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи в Анкоридже президент России Владимир Путин согласился с тем, что РФ примет гарантии безопасности для Украины.

Как указал Трамп, это является "очень важным шагом". "И это один из ключевых моментов, который нам необходимо учитывать", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, саммит на Аляске укрепил его веру в достижение мира на Украине.

На военной базе на Аляске 15 августа состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.