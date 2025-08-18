18 августа, 22:19
Статья

Что сказал Трамп на встрече с европейскими лидерами. Главное

Президент США Дональд Трамп (в центре). REUTERS/ Alexander Drago
Президент США Дональд Трамп (в центре)
© REUTERS/ Alexander Drago

Президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с европейскими лидерами. На встрече присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также там был Владимир Зеленский.

ТАСС собрал основные заявления Трампа.

  • Трамп заявил, что саммит на Аляске укрепил его веру в возможность достижения мира на Украине.
  • Президент США считает необходимым обсудить возможный обмен территориями между РФ и Украиной.
  • Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.
  • Американский лидер не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" РФ против Украины.
  • Трамп уверен, что трехсторонняя встреча по Украине с участием Путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения.
  • Президент США считает, что через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.
  • Трамп отметил, что он давно знаком с Путиным и за это время у них сложились отличные отношения.
 
