Что сказал Трамп на встрече с европейскими лидерами. Главное

Президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с европейскими лидерами. На встрече присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также там был Владимир Зеленский.
ТАСС собрал основные заявления Трампа.
- Трамп заявил, что саммит на Аляске укрепил его веру в возможность достижения мира на Украине.
- Президент США считает необходимым обсудить возможный обмен территориями между РФ и Украиной.
- Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.
- Американский лидер не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" РФ против Украины.
- Трамп уверен, что трехсторонняя встреча по Украине с участием Путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения.
- Президент США считает, что через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.
- Трамп отметил, что он давно знаком с Путиным и за это время у них сложились отличные отношения.