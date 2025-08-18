Президент США назвал сильным преувеличением вероятность возобновления боевых действий

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в угрозу "дальнейшей агрессии" против Украины со стороны России.

"Я оптимистично настроен относительно того, что совместно мы сможем достичь договоренностей, которые позволят сдержать любую дальнейшую агрессию против Украины, и на самом деле я думаю, что такого не будет", - сказал президент США на встрече в Белом доме с участием руководителей ряда европейских стран и Владимира Зеленского. "Я даже думаю, что это преувеличено, сильно преувеличено. Но увидим", - добавил Трамп, говоря о вероятности возобновления боевых действий в будущем.

"Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность", - подчеркнул Трамп, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины. "Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения", - добавил он.

На встречу с Трампом в Белом доме, помимо Зеленского, прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп ранее подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.