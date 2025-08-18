Трамп заявил, что давно знаком с Путиным и у них отличные отношения

Президент США считает, что чрезмерно сложных проблем нет

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что он давно знаком со своим российским коллегой Владимиром Путиным и за это время у них сложились отличные отношения.

"Так что мы будем проводить встречи в течение некоторого времени и обсуждать определенные вопросы. Не думаю, что есть какие-то чрезмерно сложные проблемы. Сейчас наступил момент, когда люди хотят действовать", - сказал он на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, посвященной урегулированию кризиса на Украине.

"Я действительно считаю, что знаю его (президента России - прим. ТАСС) давно. У меня всегда были с ним отличные отношения. Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ. И мы посмотрим, что из этого получится", - добавил Трамп.

Ранее он отметил, что планирует сразу после завершения мероприятий с европейскими партнерами позвонить президенту России и обсудить с ним итоги этих консультаций.

Вместе с Зеленским на встречу с американским лидером в Белом доме прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.