ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Темами встречи с президентом США Дональдом Трампом стали гарантии безопасности для Украины и гуманитарные вопросы. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время последующей встречи с Трампом и европейскими лидерами.

"Это был очень хороший разговор. Мы говорили об очень чувствительных вопросах. Первый - это гарантии безопасности <...>. Очень важно, что США посылают такой сигнал и дают гарантии безопасности", - сказал он. Зеленский не уточнил, что именно включают в себя эти гарантии.

Он добавил, что среди других тем встречи также был обмен пленными.

"Очень важно, что все чувствительные вещи, территориальные и так далее, мы будем обсуждать на трехсторонней встрече, которую президент Трамп попробует организовать", - отметил Зеленский.