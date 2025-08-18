В Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским прибыли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет больше власти, чем все европейские лидеры, которые приехали в Вашингтон.

"Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, с которой мы недавно заключили отличную сделку (о торговых пошлинах ЕС и США - прим. ТАСС), Вы, возможно, обладаете большей властью, чем все эти парни здесь", - сказал Трамп перед встречей с европейскими лидерами в Белом доме.

В Вашингтон вместе с Зеленским в понедельник прибыли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии, Франции, глава Еврокомиссии и генсек НАТО.