На ней изображены утраченные Украиной территории

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Помощник президента США и заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал в X фотографию, на которой американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский стоят напротив карты с утраченными Украиной территориями.

"Прежде чем отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами в Восточном зале Белого дома", - подписал фотографию Скавино.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание на присутствие карты в Овальном кабинете с 20% закрашенных розовым цветом территорий. Она назвала это "холодным напоминанием для украинцев, находящихся в комнате, о текущем положении после почти четырех лет войны". Би-би-си называет факт присутствия карты в Овальном кабинете "наглядным способом для Трампа усилить давление на Зеленского, чтобы тот согласился обменять земли на мир" во время переговоров за закрытыми дверьми.