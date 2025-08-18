Карчаа: Зеленский готов сорвать переговоры терактами, опасаясь потери власти

Советник главы Республики Крым считает, что при наступлении долгосрочного мира киевский режим будет списан как расходный материал

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский лишь имитирует стремление к миру в период активных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, понимает, что установление долгосрочного мира недостижимо без потерь для его режима, готов на любые действия, включая попытку организации теракта на Крымском мосту. Такое мнение высказал ТАСС советник главы Республики Крым Ренат Карчаа.

В понедельник ФСБ России сообщила о предотвращенной попытке украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой. Машина пересекла грузино-российскую границу в Северной Осетии. На автовозе частного водителя-перевозчика ее должны были доставить в Краснодарский край. Там планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать втемную.

"Украина уже давно и практически полностью утратила свою субъектность и находится под весьма жестким внешним управлением. Зеленский прекрасно понимает, что он и его режим нужны партии войны коллективного Запада лишь до тех пор, пока они выполняют задачу по стратегическому ослаблению России. В случае наступления долгосрочного мира этот режим будет списан как расходный материал. Сейчас переговоры по Украине в активной фазе: определенные результаты достигнуты на переговорах делегаций РФ и Украины в Стамбуле, успешная встреча президента РФ и США - на Аляске, а теперь дело идет к трехсторонним переговорам. Опасаясь того, что будет выглядеть безлико и неаргументированно, он готов на любые действия, включая террористические, и последняя попытка организации теракта на Крымском мосту это подтверждает", - сказал Карчаа.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп в силу своих представлений о прагматизме и ряда других причин стремится к установлению мира, однако Трамп - это не весь Запад, хотя и наиболее значимая его часть. Другие игроки, особенно в лице Великобритании, Германии и Франции продолжают играть свою игру, и что бы они публично не заявляли на словах, на деле ориентированы на продолжение войны.

"Поражение Зеленского для них в первую очередь их поражение. Ведь они так не сумели сделать руками украинского режима то, что было и остается в основе их целеполагания - "обнуление" России, развал и, по сути, уничтожение нашего государства. Вот почему, несмотря на миротворческую риторику, в реальности они делают все для недопущения мира, не просто подталкивают, а дают прямые установки на применение террористических методов", - считает Карчаа.