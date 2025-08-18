FT: Украина готова приобрести вооружения США на $100 млрд за счет Европы

Киев также хочет заключить сделку на $50 млрд по совместному производству БПЛА с американскими компаниями, сообщила газета

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Украина готова приобрести американские вооружения на $100 млрд при финансировании европейских стран в обмен на гарантии безопасности США. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ в распоряжении.

В документе не уточняется, какие именно вооружения Киев готов приобрести. Однако, напоминает издание, власти Украины ранее заявляли о желании купить как минимум 10 американских систем противовоздушной обороны Patriot, а также другие ракеты и оборудование.

Как сообщает газета, Киев также готов заключить сделку на $50 млрд по совместному производству БПЛА с американскими компаниями.

По информации Financial Times, сам документ, содержание которого ранее не публиковалось, представляет из себя список предложений Киева для обсуждения с лидерами Европы в преддверии встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Киев, говорится в статье, также отвергает идею передачи России частей Донбасса, находящихся под контролем Украины, а также заморозки конфликта на нынешней линии боевого соприкосновения. Как утверждают украинские чиновники, при таком варианте Россия якобы "получит плацдарм для дальнейшего и стремительного продвижения своих войск в направлении города Днепр".