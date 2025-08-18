По словам президента США, за ней последуют трехсторонние переговоры

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, за которой, как предполагается, последуют трехсторонние переговоры РФ, США и Украины.

"По завершении встреч [с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме] я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и <...> Зеленским, ее место еще предстоит определить. После того, как эта встреча состоится, у нас будут трехсторонние переговоры, в которых примут участие оба президента и я", - написал Трамп в Truth Social.

По словам Трампа, это "очень хороший начальный шаг" с точки зрения урегулирования конфликта. "Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф осуществляют координацию с Россией и Украиной", - добавил американский лидер.

Ранее на встречу с Трампом в Белом доме прибыли Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп ранее подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.