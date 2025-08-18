МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 40 минут. Американский лидер проинформировал о завершившихся переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

ТАСС собрал основное о телефонном разговоре.

В ходе беседы

Президент США Дональд Трамп по телефону проинформировал российского лидера Владимира Путина о завершившихся переговорах с Владимиром Зеленским.

Беседа президентов РФ и США носила откровенный и конструктивный характер: "Беседа продолжалась где-то минут 40 ориентировочно".

Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине.

Обсуждалась и прошедшая встреча на Аляске: "Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство, хорошую организацию встречи в верхах на Аляске и достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса".

Итоги разговора

Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями РФ и Украины: "Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах".

Лидеры стран "условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двухсторонней повестки дня".