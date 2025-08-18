Ушаков: Путин тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство

Президент России также отметил хорошую организацию саммита на Аляске

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за гостеприимство и хорошую организацию саммита на Аляске. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство, хорошую организацию встречи в верхах на Аляске и достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса", - сообщил Ушаков.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три".

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.