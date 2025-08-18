Axios: США надеются, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа

Об этом сообщил журналист Барак Равид

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Администрация США надеется, что встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского удастся организовать до конца августа. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

"Знакомый с ситуацией источник сообщил, что надежда заключается в том, чтобы провести встречу Путина и Зеленского до конца августа", - написал он в X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи Путина с Зеленским, за которой, как предполагается, последуют их трехсторонние переговоры.