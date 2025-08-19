Президент обсуждал итоги российско-американского саммита на Аляске с лидерами других государств

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин за минувшие дни обсудил итоги российско-американского саммита на Аляске с главами восьми других государств, следует из подсчетов ТАСС.

Также он вновь созвонился с президентом США Дональдом Трампом - всего спустя три дня после очных переговоров и уже седьмой раз с начала года.

По московскому времени встреча лидеров России и США состоялась в ночь с 15 на 16 августа (разница с Аляской - 11 часов, в Анкоридже был разгар дня). Уже вечером 16 августа Путин собрал в Москве внутреннее совещание об итогах саммита. А 17 августа позвонил лидерам Белоруссии, Казахстана и Узбекистана - сообщить о результатах встречи с Трампом.

В понедельник, 18 августа, серия телефонных разговоров не только продолжилась, но и активизировалась. Президент РФ побеседовал с руководителями ЮАР, Таджикистана, Индии, Бразилии, Киргизии. Иностранные лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

А затем Путин снова поговорил с Трампом: американский президент сам позвонил, чтобы проинформировать о состоявшейся встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран.

После недавнего визита в Москву спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа (6 августа) Путин также созванивался с иностранными коллегами. Причем большая часть собеседников совпадает. Помимо вышеперечисленных, российский лидер разговаривал также с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, Путин общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с ним президент РФ поделился информацией о предстоявших на тот момент переговорах с Трампом.