ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Недостаточная самостоятельность Евросоюза и его стремление оказаться "в объятиях" США превратили ЕС в один из пунктов политического "меню" российско-американских переговоров по урегулированию украинского кризиса, считают авторы газеты China Daily.

"Без самостоятельности Евросоюз будет по-прежнему фигурировать в меню, - говорится в редакционной статье издания. - ЕС сейчас испытывает последствия своего выбора, сделанного в последние несколько лет. Ему приходится признать, что США - это эгоцентричный союзник, готовый грабить горящий дом".

В материале отмечается, что стремление европейских лидеров присоединиться к Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме "свидетельствует об их опасениях, что с Киевом не будут "справедливо" обращаться при любой потенциально возможной сделке". Кроме того, Брюссель озабочен тем, что урегулирование украинского кризиса на основе переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оставит без решения вопрос безопасности Евросоюза.

Авторы газеты напоминают, что Вашингтон уже "получил максимальную выгоду от Украины и европейских государств", обязав Киев закупать американское оружие в обмен на минеральные ресурсы, а членов НАТО - увеличить военные расходы, большая часть которых станет доходом Соединенных Штатов. Отмечается, что на текущем этапе США "переключили внимание на попытки добиться прекращения огня, чтобы понять, что они могут получить от России".

В статье подчеркивается, что без американской поддержки продолжение украинского конфликта будет невозможно. "Именно Евросоюз поставил себя в такое сложное положение, прекратив стремление к самостоятельности, инициированное бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время ее пребывания в должности с 2005 по 2021 год", - уточняется в материале.

В нем сказано, что после ухода Меркель, которая пыталась сохранить баланс между Россией и США, Евросоюз "бросился в объятия Соединенных Штатов", стал "слепо следовать внешней и геополитической политике Вашингтона". Авторы обращают внимание, что это не только не обеспечило безопасность ЕС, но "превратило его в буферную зону и денежный сундук" Вашингтона. В статье выражена надежда, что украинский кризис побудит Брюссель "возобновить стремление к самостоятельности".

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

В понедельник Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.