Специалист Института национальной стратегии Университета Цинхуа напомнил, что Пекин приветствует смягчение отношений между Москвой и Вашингтоном

ПЕКИН, 19 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российско-американский саммит на Аляске не оказал влияния на всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и РФ. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Что касается КНР, стабильность стратегического сотрудничества Китая и РФ не испытала на себе влияние российско-американского саммита на Аляске", - прокомментировал он недавнюю встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Эксперт напомнил, что Пекин приветствует проведение саммита между РФ и Соединенными Штатами, а также смягчение отношений между двумя странами. Он отметил, что КНР поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и "никогда не считала отношения между Китаем, Россией и США "игрой с нулевой суммой" (ситуация, когда выигрыш одной стороны равен проигрышу другой - прим. ТАСС).

Цянь Фэн допустил, что достижение консенсуса между Москвой и Вашингтоном в таких областях, как контроль над вооружениями и энергетика, "может возыметь двойной эффект".

"С одной стороны, частичное смягчение отношений между Соединенными Штатами и Россией может ослабить обвинения США в адрес Китая и России в "объединенном противостоянии США", что косвенно снизит геополитическое давление на Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), - пояснил он. - С другой - если американская сторона перенаправит свои стратегические ресурсы из Европы в Индо-Тихоокеанский регион, это может усугубить сложность геополитической конкуренции в АТР и станет проверкой на способность Китая сохранять баланс в геополитической игре".